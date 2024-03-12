Происшествия 12 марта 2024, 12:43 ВСУ пытались атаковать ангар с частями польского Ту-154 на Смоленщине Гагин: ВСУ в январе пытались атаковать БПЛА ангар с частями польского Ту-154 РИА «Новости»

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В январе украинские боевики предприняли попытку атаковать при помощи нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где находятся обломки разбившегося в 2010 году польского Ту-154. Об этом сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

«По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши (Лехом Качиньским — прим. ред.)», — сказал он.

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Гагин уточнил, что атаку пытались совершить при помощи беспилотников. Дроны удалось сбить. Их фрагменты и маршрут изучили специалисты.

«Целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета», — подчеркнул советник главы ДНР.

По его словам, случившееся было очередной операцией ЦиПСО, который надеялся дестабилизировать ситуацию на российской территории. Гагин уличил киевский режим в планах обвинить Россию в попытках уничтожить оставшиеся улики для предотвращения повторного расследования по крушению самолета.

Ту-154 с Лехом Качиньским на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года. Все находившиеся в самолете погибли.