Происшествия 29 августа 2023, 22:36 ВСУ при помощи дрона ударили по общественной приемной «Единой России» в Новой Каховке Дрон ВСУ атаковал общественную приемную партии «Единая Россия» в Новой Каховке РИА «Новости»

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Украинские военные при помощи дрона атаковали общественную приемную партии «Единая Россия» в Новой Каховке. После этого в здании возник пожар, сообщил ТАСС.

«Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии „Единая Россия“ в Новой Каховке. В результате удара возник пожар», — указала администрации Новокаховского городского округа.

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Как отмечается, в результате возгорания уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших при атаке со стороны ВСУ нет.

В пресс-службе администрации указали, что цель теракта киевского режима заключается в нарушении мирной жизни, запугивании мирных жителей и желании сорвать выборы.

Вечером 29 августа украинские военные боевыми дронами нанесли удары по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Зафиксировали не меньше пяти ударов.

В результате украинской атаки в здании началось возгорание. Всех сотрудников и посетителей образовательного учреждения оперативно эвакуировали в подвальное помещение.