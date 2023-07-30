Происшествия 30 июля 2023, 16:44 ВСУ повредили газовую трубу в Новой Каховке Администрация Новой Каховки сообщила о повреждении газовой трубы после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Днем 30 июля украинские военные обстреляли Новую Каховку, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там уточнили, что снаряд ВСУ повредил газовую трубу, из-за чего пришлось прекратить подачу голубого топлива жителям 20 домов.

Прилет зафиксировали около 13 часов. В результате обстрела ВСУ частично обрушилась кровля жилого дома и получила повреждения газовая труба на Тихом переулке.

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«Перекрыто газоснабжение около 20 домов. Ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом», — отметили представители администрации.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что с 29 по 30 июля ВСУ обстреляли столицу ДНР 18 раз.

«В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 69 снарядов калибра 155 миллиметров», — отметил он.

Утром украинские военнослужащие выпустили не менее 17 снарядов в течение 10 минут по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Для обстрелов ДНР использовали и снаряды натовского образца.