Происшествия 28 мая 2023, 22:05 ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотника РИА «Новости»: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи ударного беспилотника РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя силового ведомства.

Атака ВСУ произошла утром в воскресенье, 28 мая. Беспилотник удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Дрон не долетел до территории ЗАЭС порядка 500 метров.

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«После осмотра боеприпас был обезврежен. Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — сообщил источник агентства.

Киев, по его словам, предпринял атаку после собственного же заявления о якобы опасности для ЗАЭС. Это, отметил собеседник издания, следует расценивать как провокацию.

В пятницу, 26 мая, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что киевский режим планирует устроить провокацию на ЗАЭС. По его словам, это должно было произойти в ближайшее время. Так он отреагировал на высказывание представителей Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на атомном объекте.