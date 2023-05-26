Важное 26 мая 2023, 23:04 Украина занялась подготовкой провокации на Запорожской АЭС Рогов: провокацию на ЗАЭС Украина готовит под руководством британских спецслужб РИА «Новости»

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Киевский режим в ближайшее время планирует устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции, обвинив в произошедшем Россию. Об этом ТАСС заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Так он отреагировал на высказывание представителей Главного управления разведки украинского Минобороны о якобы подготовке Россией провокации на атомном объекте.

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«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — прим. ред.) больше не присутствовали [на станции]», — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что в последнее время напряженность вокруг станции нарастает. Ротацию делегатов МАГАТЭ на Запорожской АЭС недавно перенесли, а вокруг бьет артиллерия. По мнению Рогова, если киевский режим привлекает внимание к этой теме, значит они действительно что-то готовят.

Кроме того, у украинской армии имеются ракеты Storm Shadow и «Гром-2», их ГУР курируют спецслужбы Великобритании. А британцы — высшая лига провокаций в международных делах, добавил Рогов.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев накануне сообщал, что подготовка мер миссии МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомном объекте вышла на завершающую стадию.