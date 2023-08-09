Происшествия 09 августа 2023, 21:08 ВСУ пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС РИА «Новости»: ВСУ пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС РИА «Новости»

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Ударный беспилотник ВСУ, перехваченный в Энергодаре, пытался атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Проведенный анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС», — заявил собеседник агентства.

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Повреждение контейнеров с отработанным ядерным топливом может привести к ядерной катастрофе, отметил источник.

В Энергодаре перехватили украинский БПЛА со взрывчаткой. Дрон летел в сторону атомной электростанции.

В середине июля генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал высокой вероятность совершения Украиной теракта на Запорожской АЭС. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали концентрировать ресурсы для удара. Его выводы подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.