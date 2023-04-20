Происшествия 20 апреля 2023, 04:50 ВСУ при отступлении в Артемовске закидали мирных жителей гранатами РИА «Новости»: очевидец рассказал, как ВСУ закидали гранатами мирных жителей Артемовска Freepik

Читать 360tv в

Украинские неонацисты при отступлении из Артемовска в конце марта закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале жилого дома. Об этом РИА «Новости» рассказал очевидец произошедшего. Он также заявил, что солдаты ВСУ стреляли в спины гражданским, которых эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер».

Житель Артемовска Владимир Коляда скрывался в городе с конца мая 2022 года, сейчас он получил статус военнопленного. Он рассказал, как ВСУ сделали огневую точку из дома, жители которого сидели в подвале. Мужчина отметил, что их было семь человек, на улицу никого не выпускали.

Реклама

«22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — рассказал Коляда.

Жители пытались урезонить солдат ВСУ, сообщил, что среди них нет военных, но украинские военные продолжали стрелять в подвал. Когда вагнеровцы начали выводить гражданских, часть дома еще контролировали боевики ВСУ.

«А в спину уже стреляли наши украинцы», — отметил Коляда.

По словам военнопленного, среди мирных жителей при эвакуации никто не пострадал, был ранен в руку боец ЧВК.