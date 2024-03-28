Важное 28 марта 2024, 13:21 ВСУ оставили без света два микрорайона города Шебекино Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и повредили линию электропередачи РИА «Новости»

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Украинские войска днем 28 марта обстреляли город Шебекино. Жители не пострадали, но два района остались без света. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет», — сообщил он.

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Повреждения получила линия электропередачи, добавил Вячеслав Гладков. Без света частично остались жители двух микрорайонов Шебекина. Аварийные службы уже приступили к устранению последствий аварии.

Около полудня военные сбили в Белгородской области два беспилотника. Его засекли на подлете к Белгороду. Власти сообщили, что обломки дрона повредили сарай в селе Таврово.

Российская артиллерия поразила центр управления беспилотниками противника, который находился на Авдеевском направлении. По нему ударили из самоходных пушек «Малка».