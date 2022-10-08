ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Града» | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Града» СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО «Град»

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ВСУ выпустили 20 ракет из систем залпового огня «Град» по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в Telegram представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел совершили со стороны населенного пункта Нетайлово в 15:35.

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Судя по сводке, украинские боевики активно обстреливают территорию Донецка с самого утра. В 08:10 и 10:10 по три снаряда калибра 152 обрушились на Кировский район. В 10:20 под удар попали Киевский и Куйбышевский районы (по ним выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров). В 10:57 оба района обстреляли уже из «Градов», всего запустили шесть ракет.

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В 11:35 ВСУ ударили по Киевскому району тремя снарядами калибра 155 миллиметров, в 11:54 четырьмя снарядами того же калибра — по Кировскому и Куйбышевскому районам. В 12:10 оба района вновь подверглись атаке, украинские боевики выпустили еще шесть снарядов.

Всего 15 минут спустя четыре снаряда ударили по Кировскому району, в 13:13 еще четыре — по Кировскому и Куйбышевскому, в 13:40 еще три — по Кировскому. В 13:50 возобновились обстрелы обоих районов Донецка (четыре снаряда), в 14:00 три снаряда выпустили в сторону Куйбышевского района. После этого зафиксировали еще шесть обстрелов Кировского, Куйбышевского, Ленинского и Киевского районов.

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