Происшествия 10 марта 2024, 12:46 ВСУ обстреляли Токмак, в городе сработала система ПВО Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ РИА «Новости»

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В Токмаке Запорожской области из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал он.

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Рогов не привел других деталей случившегося. Он подчеркнул, что подробности появятся позже.

Утром 10 марта стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гордеевка Кореневского района Курской области. Всего зафиксировали шесть прилетов, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате атаки никто не пострадал.