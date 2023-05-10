Важное 10 мая 2023, 11:39 Пострадавший при обстреле Шебекина мужчина умер в машине скорой Гладков: пострадавший при обстреле житель Шебекина умер в машине скорой помощи РИА «Новости»

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Житель Шебекина, который получил тяжелое ранение при обстреле города со стороны ВСУ, скончался по пути в больницу. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма. Врачи не успели спасти его жизнь. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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В результате обстрела других разрушений нет, заключил он.

Шебекино уже несколько дней подвергается сильным обстрелам со стороны украинских военных. В городе зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей местных жителей. Кроме того при обстреле 8 мая, пять человек получили травмы. Двоим из них потребовалась госпитализация.

Накануне Гладков сообщал, что при поквартирном обходе восьми домов, пострадавших при обстрелах 8 и 9 мая, зафиксировали повреждения в 124 квартирах, где побило окна.

«Это 290 окон и остекление 37 балконов, посечены фасады и крыши. Еще в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Обстрелы повредили 32 автомобиля», — перечислил губернатор.