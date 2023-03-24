Важное 24 марта 2023, 11:55 ВСУ обстреляли село Плехово в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь обстреляли село Плехово Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Жители не пострадали, однако оказались повреждены два домовладения. Кроме того, в результате обстрелов нарушилось электроснабжение населенного пункта. Энергетики начнут ремонт, как только это станет безопасно.

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Накануне ВСУ ударили по Курской области дважды: под обстрел попали и окраина Плехово (здесь зафиксировали два прилета), и село Гордеевка Кореневского района, по которому противник выпустил восемь минометных снарядов. Пострадавших и существенных повреждений не оказалось, однако в Гордеевке перебило электрокабель.

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Украинские войска регулярно обстреливают приграничные регионы России. Сегодня СМИ сообщили, что накануне вечером квадрокоптер ВСУ сбили над Белгородской областью, в районе Журавлевки. Никто не пострадал. Власти региона не предоставляли официальной информации о происшествии.