Мирные жители не пострадали при обстреле села Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атака со стороны Украины произошла утром 9 июня. В трех домах были выбиты окна, посечены крыши и заборы. Местные власти планируют начать восстановительные работы в пятницу. Сейчас на месте обстрела работает оперативная группа и проводится подомовой обход.

Незадолго до этого украинские войска атаковали село Нехотеевка, сообщило РИА ФАН. Местный житель получил осколочное ранение голени.

В другом приграничном регионе, Курской области, решено было продлить действие высокого уровня террористической опасности. Власти рассказали, что благодаря особому режиму удалось предотвратить теракт, который мог произойти на майских праздниках.