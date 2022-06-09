ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области и повредили жилые дома
Никто не пострадал при обстреле ВСУ села Хотмыжск в Белгородской области
Мирные жители не пострадали при обстреле села Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Атака со стороны Украины произошла утром 9 июня. В трех домах были выбиты окна, посечены крыши и заборы. Местные власти планируют начать восстановительные работы в пятницу. Сейчас на месте обстрела работает оперативная группа и проводится подомовой обход.
Незадолго до этого украинские войска атаковали село Нехотеевка, сообщило РИА ФАН. Местный житель получил осколочное ранение голени.
В другом приграничном регионе, Курской области, решено было продлить действие высокого уровня террористической опасности. Власти рассказали, что благодаря особому режиму удалось предотвратить теракт, который мог произойти на майских праздниках.