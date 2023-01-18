Происшествия 18 января 2023, 11:00 Центральное кладбище в Горловке оказалось под огнем ВСУ Мэр Приходько: ВСУ обстреляли центральное кладбище в Горловке РИА «Новости»

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ВСУ утром 18 января дважды обстреляли Горловку снарядами 155-миллиметрового калибра. По данным представительства ДНР в СЦКК, сначала украинские военные открыли огонь по городу около 06:00, вскоре атака возобновилась. По жилым кварталам выпустили еще 10 боеприпасов.

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Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрелом, в частности, оказалось кладбище № 1 в Центрально-Городском районе Горловки. Сотрудники, которые в этот момент находились на территории, не пострадали, добавил он.

Telegram-канал Ивана Приходько / Telegram Telegram-канал Ивана Приходько / Telegram

В Никитовском районе снаряд попал в жилой дом на улице Мануильского. Здание получило сильные повреждения.

Telegram-канал Ивана Приходько / Telegram Telegram-канал Ивана Приходько / Telegram

Помимо этого, повреждения получили жилые дома в поселке Румянцево в Калининском районе Горловки. Приходько уточнил, что в зданиях выбило остекление, пострадали кровли. Также при обстреле повредило опору ЛЭП.