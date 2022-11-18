Происшествия 18 ноября 2022, 18:57 ВСУ обстреляли поселок Белая Березка — власти Брянской области Брянский губернатор Богомаз: обстрелом ВСУ обесточили поселок Белая Березка

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Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате атаки населенный пункт остался без электроснабжения.

«Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», — написал губернатор.

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Днем 15 ноября Вооруженные силы Украины атаковали воинскую часть в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил «Царьград». По данным источников издания, прилетели шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Такие стоят на вооружении западных стран. Огонь вели из села Одноробовка Харьковской области — это в 18 километрах от границы с Россией.

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Ранее ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки, сообщило издание Ura.ru. По словам главы городского округа Владимира Леонтьева, разрушения получили дома и линии электропередач.

Под огнем украинской армии оказался город Брянка в ЛНР. По населенному пункту били из РСЗО HIMARS американского производства.