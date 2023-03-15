Происшествия 15 марта 2023, 15:23 ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области Гладков показал последствия обстрела ВСУ белгородского села Новостроевка-Вторая Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram

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Село Новостроевка-Вторая попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, но один из частных домов получил повреждения.

Гладков уточнил, что в здании выбило окна, посекло забор и фасад. На место прибыли оперативные службы и администрация округа. Специалисты устраняют последствия обстрела, добавил глава региона.

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Губернатор также опубликовал несколько фото последствий очередной атаки украинских военных на приграничные территории области.

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Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Telegram

В среду ВСУ также открыли огонь по городу Шебекино. Снаряды повредили несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также зафиксировали задымление в районе подстанции — там загорелась сухая трава. Гладков уточнил, что среди жителей травмы никто не получил.