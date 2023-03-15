15 марта 2023, 15:23
ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области
Гладков показал последствия обстрела ВСУ белгородского села Новостроевка-Вторая
Село Новостроевка-Вторая попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, но один из частных домов получил повреждения.
Гладков уточнил, что в здании выбило окна, посекло забор и фасад. На место прибыли оперативные службы и администрация округа. Специалисты устраняют последствия обстрела, добавил глава региона.
Реклама
Губернатор также опубликовал несколько фото последствий очередной атаки украинских военных на приграничные территории области.
Реклама
В среду ВСУ также открыли огонь по городу Шебекино. Снаряды повредили несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также зафиксировали задымление в районе подстанции — там загорелась сухая трава. Гладков уточнил, что среди жителей травмы никто не получил.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама