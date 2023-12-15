Важное 15 декабря 2023, 10:23 ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области Минздрав: ВСУ обстреляли машину скорой помощи на трассе в Херсонской области пресс-служба Минздрава России

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ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки — Раденск в Херсонской области, который ехал к пострадавшим с минно-взрывными травмами. Медики не пострадали, но машина получила сильные повреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России.

пресс-служба Минздрава России

«ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям, убивают мирных жителей новых российских регионов», — констатировали в ведомстве.

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Судя по фотографиям, транспорт действительно сильно искорежен. Повреждения есть как снаружи, так и внутри машины.

пресс-служба Минздрава России

Минздрав выразил уверенность в том, что киевскому режиму придется ответить за свои преступления.

Ранее, 6 декабря, в Донецке при атаке ВСУ погибли двое спасателей. В результате украинского обстрела в Буденновском районе случилась разгерметизация цистерн с битумом. Пока пожарные работали на месте, начался еще один обстрел. Помимо жертв, было 10 пострадавших. Им потребовалась госпитализация. Четыре пожарные машины получили повреждения.