Происшествия 06 декабря 2023, 21:15 Двое пожарных погибли и 10 пострадали в Донецке при обстреле ВСУ МЧС: двое пожарных погибли и 10 пострадали в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Двое спасателей погибли и еще 10 пострадали в Донецке из-за повторного обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило МЧС Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в Буденновском районе Донецка поступило в 16:40 6 декабря. Из-за обстрела ВСУ там произошла разгерметизация цистерн с битумом. На место выехали пожарные и приступили к ликвидации возгорания.

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Но во время противопожарных работ ВСУ снова обстреляли это место. В результате повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС. Еще 10 получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали. Также обстрелом повреждено четыре пожарных машины.

Во время атак на города Вооруженные силы Украины периодически прибегают к тактике повторных обстрелов. Они ждут, когда на место происшествия приезжают медики или оперативные службы, и снова начинают стрелять. Жертвами таких обстрелов становятся спасители, врачи скорой помощи или строители, ликвидирующие разрушения.

Так, в конце ноября, четверо пожарных пострадали в результате сброса снаряда беспилотником ВСУ. В этот момент сотрудники МЧС тушили пожар, возникший после обстрела.