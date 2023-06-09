Происшествия 09 июня 2023, 21:26 ВСУ обстреляли лодки спасателей в Херсонской области Премьер Херсонской области Алексеенко: ВСУ обстреливали из минометов лодки спасателей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики в пятницу, 9 июня, вели обстрел из минометов по лодкам спасателей, которые помогают жителям затопленных населенных пунктов Херсонской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

Он отметил, что несмотря на усилившиеся обстрелы Голой Пристани, Алешек и Новой Каховки спасательная операция и работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Реклама

«Сегодня нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш [и переправляют их] к сухим местам <…>. Лишь чудом обошлось без погибших», — написал Алексеенко.

Даже в таких условиях многие отказываются от эвакуации, добавил политик. Эти люди, по его словам, надеются на скорый сход воды. Спасатели и работники ВГА доставляют отказавшимся от эвакуации воду и продукты.

Днем в пятницу, 9 июня, восстановили энергоснабжение в Новой Каховке.

«Основной упор теперь на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных», — отметил Алексеенко.

В субботу, 10 июня, в зоне ЧС, в тех местах, где сошла вода, начнут работать комиссии по оценке ущерба. Это произойдет в Новой Каховке и части населенных пунктов округа.

«В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию», — объяснил Алексеенко.

На фоне подтопления территорий области, которое спровоцировало разрушение Каховской ГЭС, в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. В области зафиксировали низкий уровень заболеваемости инфекциями, которые передаются водным и пищевым путем.