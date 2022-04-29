Пункт пропуска в Курской области оказался под минометным огнем

Пункт пропуска в селе Крупец в Рыльском районе Курской области в пятницу обстреляли из минометов. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что в результате атаки на пункт пропуска жертв и разрушений нет.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты атак украинской армии в Воронежской и Курской областях.

Утром 27 апреля власти Воронежской области заявили, что средства ПВО сбили в небе над Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник. Старовойт в тот день сообщил, что система ПВО сработала и в Курской области.