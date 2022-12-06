Происшествия 06 декабря 2022, 12:13 ВСУ обстреляли из «Града» Ворошиловский район Донецка СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 14 ракет «Град» по Ворошиловскому району Донецка РИА «Новости»

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Ворошиловский район Донецка оказался под массированным обстрелом украинских войск. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за две минуты боевики выпустили 14 ракет системы залпового огня «Град».

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Первый удар ВСУ нанесли в 11:48, выпустив 10 ракет. Спустя две минуты по городу выпустили еще четыре снаряда. В Донецке сработали системы противовоздушной обороны.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безносов в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с места взрыва.

По предварительным данным, ракеты попали в бизнес-центр «Центавр Плаза», здания рядом со стадионом «Донбасс Арена» и Крытым рынком. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Обстрел украинские боевики вели из района оккупированного села Тоненького.

Донецкое агентство новостей сообщило о загоревшихся после удара автомобилях и торговых павильонах на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Мира.

Одна из ракет попала во дворец спорта «Дружба» в Калининском районе города.

Это уже второй массированный обстрел Донецка со стороны ВСУ за минувшие сутки. В понедельник, 5 декабря, украинские боевики выпустили ракеты «Град» по Ворошиловскому району города. По официальным данным, погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили семь жителей Донецка, в том числе подросток 2005 года рождения.