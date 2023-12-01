Происшествия 01 декабря 2023, 02:56 ВСУ обстреляли Донецк натовскими ракетами нового типа JROF HEF СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина применила новый тип вооружения при обстреле Донецка. ВСУ стреляли ракетами JROF HEF, произведенными в Словакии, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью», — сообщили в СЦКК.

Реклама

По информации представительства, новые ракеты производятся в Словакии, на Украину их передали страны блока НАТО.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал военно-промышленный комплекс НАТО повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на два ближайших года. Страны альянса должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства, чтобы «продержаться дольше России».