01 декабря 2023, 02:56
ВСУ обстреляли Донецк натовскими ракетами нового типа JROF HEF
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии
Украина применила новый тип вооружения при обстреле Донецка. ВСУ стреляли ракетами JROF HEF, произведенными в Словакии, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
«Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью», — сообщили в СЦКК.
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По информации представительства, новые ракеты производятся в Словакии, на Украину их передали страны блока НАТО.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал военно-промышленный комплекс НАТО повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на два ближайших года. Страны альянса должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства, чтобы «продержаться дольше России».
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ВСУ
Украина
Донецк
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