Мир 30 ноября 2023, 04:33 Оружейные компании НАТО призвали нарастить производство для нужд Украины Telegraph: Британия призвала оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года РИА «Новости»

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите министров иностранных дел НАТО призвал убедить военно-промышленный комплекс блока повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на ближайшие два года. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Он (Кэмерон — прим.ред.) заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет», — написало издание.

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В ходе закрытого заседания Кэмерон заявил, что страны Североатлантического альянса должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства, чтобы «продержаться дольше России».

Украину не пригласят в НАТО в 2024 году, также она не получит летальное оружие в рамках военной поддержки альянса. В нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, так решили союзники на заседания совета Украина — НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.