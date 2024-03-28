Происшествия 28 марта 2024, 14:40 Обстрел ВСУ повредил жилые дома в курском поселке Теткино Курский губернатор Старовойт: обстрел ВСУ повредил шесть домов в поселке Теткино РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. В результате различные повреждения получили шесть домов мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что осколки снарядов выбили окна и посекли фасады жилых домов. Кроме того взрывы повредили заборы участков и разрушили дворовые постройки.

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Старовойт добавил, что всем владельцам пострадавших домов помогут восстановить и отремонтировать поврежденное имущество.

Приграничные районы Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков. Только в минувшую среду, 27 марта, под огнем оказалось село Попово-Лежачи.

Прилетевшие снаряды повредили газовую трубу, два автомобиля и пять жилых домов. Кроме того в результате атаки населенный пункт, а также ближайший поселок остались без света.