Происшествия 11 февраля 2023, 15:18 ВСУ обстреляли частный дом в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: после обстрела ВСУ частного дома есть погибшие и раненые

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд ВСУ полностью разрушил частный дом. В результате удара есть погибшие и раненые, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен», — уточнил он.

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Район Донецка оказался под обстрелом днем 11 февраля. По данным Кулемзина, из населенного пункта Дальнее ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

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Мэр призвал горожан соблюдать осторожность и не покидать укрытия без лишний необходимости.

Несколькими днями ранее после обстрела Донецка со стороны Украины в городе начался сильный пожар. В огне оказался Ленинский район, по которому ВСУ ударили из установок HIMARS.

Серьезные повреждения получило здание бывшего кинотеатра «Сталь». Информации о пострадавших не поступало.