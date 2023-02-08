08 февраля 2023, 21:29
После обстрела ВСУ в Донецке начался сильный пожар
«ЧП Донецк»: сильный пожар начался в Ленинском районе Донецка
Сильный пожар начался в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что пожар возник в результате обстрела ВСУ из установок HIMARS.
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«Ленинский район Донецка, примерно 30 минут назад нацисты нанесли удар по жилым улицам города. Идет обследование территории, пока о пострадавших не сообщают», — написал он.
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Кулемзин также показал фотографии, где можно увидеть воронку от снаряда на улице между жилыми домами. На других кадрах видно, как спасатели борются с огнем.
Сообщается, что серьезные повреждения получило здание бывшего кинотеатра «Сталь», в многоэтажках выбило стекла, есть обрывы проводов.
Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела другого города ДНР — Горловки — зафиксировали прямое попадание в дом и квартиру. Кроме этого, пострадал хирургический корпус городской больницы.
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Донецк
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