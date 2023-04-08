Происшествия 08 апреля 2023, 21:39 ВСУ менее чем за три часа пять раз обстреляли территорию ДНР СЦКК: ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли Донецк, Ясиноватую и еще два города в ДНР РИА «Новости»

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Вечером в субботу, 8 апреля, ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские войска за 2,5 часа дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 16 снарядов натовского калибра. По Пантелеймоновке стреляли из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра, в населенный пункт прилетело три снаряда. Владимировка также подверглась обстрелу, туда прилетело пять снарядов 155-миллиметрового натовского калибра.

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Донецк тоже оказался под огнем ВСУ, по городу выпустили пять снарядов натовского калибра. По территории ДНР стреляли из Сухой Балки, Елизаветовки, Ласточкина и Орловки.

В результате обстрелов Ясиноватой пострадали семь человек. Разрушение получили несколько домов в частном секторе, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.