Спецоперация 08 апреля 2023, 17:59 Число пострадавших при обстрелах в Ясиноватой выросло до семи Мэр Шевченко: семь человек пострадали в Ясиноватой при обстрелах ВСУ Telegram

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В результате обстрелов Ясиноватой в ДНР украинскими боевиками пострадало семь человек. Обновленные данные предоставил мэр Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

«За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей», — написал он.

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Глава города уточнил, что одна из пострадавших — 37-летняя женщина.

Ранее сообщалось о четырех раненых.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, за сегодняшний день ВСУ обстреливали Ясиноватую трижды. В 15:20 по ней выпустили две ракеты из РСЗО, а до этого — в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров.