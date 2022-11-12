12 ноября 2022, 19:52
ВСУ двукратно усилили ежедневные обстрелы ДНР
Представитель ДНР Якубов: число обстрелов республики со стороны ВСУ выросло в 2 раза
Количество обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков за день выросло в два раза. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Руслан Якубов, сообщил ТАСС.
«Противник более 50 раз атаковал города республики, что в два раза превышает вчерашний суточный показатель в 24 обстрела», — отметил он.
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ВСУ выпустили свыше 270 боеприпасов различных калибров, в том числе снаряды из реактивной системы залпового огня HIMARS, пояснил Якубов. По его словам, обстрелы украинские националисты ведут из реактивной и ствольной артиллерии исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.
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Днем 12 ноября ВСУ ударили по Новой Каховке во время эвакуации мирных жителей. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в районе обстрела находились более 200 человек, в том числе пожилые и дети. В результате атаки один человек погиб и три получили ранения.
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