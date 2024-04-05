05 апреля 2024, 17:22
Россия предостерегла Украину от любых попыток нападения на ЗАЭС
Захарова призвала МАГАТЭ публично фиксировать удары Украины по ЗАЭС
Экспертам из МАГАТЭ следует публично фиксировать все удары украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова привели в пресс-службе министерства.
Дипломат напомнила о вчерашнем отключении высоковольтной линии и потере одного из источников для охлаждения реакторов. Все блоки станции еще остановлены.
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«Примечательно, что происходит это уже не в первый раз, а единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остается киевский режим», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что кураторы Украины отделываются внешне нейтральными заявлениями о сохранении рисков ядерной безопасности во время боевых действий.
«Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», — подчеркнула представитель МИД.
Днем 5 апреля стало известно, что боевые дроны украинской армии атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта. Критически важная инфраструктура не получила повреждений.
Мария Захарова
Россия
Украина
АЭС
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