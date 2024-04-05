Мир 05 апреля 2024, 17:22 Россия предостерегла Украину от любых попыток нападения на ЗАЭС Захарова призвала МАГАТЭ публично фиксировать удары Украины по ЗАЭС РИА «Новости»

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Экспертам из МАГАТЭ следует публично фиксировать все удары украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

Дипломат напомнила о вчерашнем отключении высоковольтной линии и потере одного из источников для охлаждения реакторов. Все блоки станции еще остановлены.

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«Примечательно, что происходит это уже не в первый раз, а единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остается киевский режим», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что кураторы Украины отделываются внешне нейтральными заявлениями о сохранении рисков ядерной безопасности во время боевых действий.

«Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», — подчеркнула представитель МИД.

Днем 5 апреля стало известно, что боевые дроны украинской армии атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта. Критически важная инфраструктура не получила повреждений.