Важное 23 июня 2023, 09:40 Системы ПВО сбили беспилотники над Курском Губернатор Старовойт сообщил, что силы ПВО сбили несколько БПЛА над Курском РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Курском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В небе над Курском силы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков пострадал забор на участке одного из садовых товариществ. Поможем владельцу все восстановить в кратчайшие сроки», — написал он.

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Старовойт попросил жителей региона не трогать обнаруженные обломки беспилотников.

«Сообщите по телефону 112! Мы проверим поступившую в диспетчерскую службу информацию, после чего передадим ее в правоохранительные структуры», — добавил глава региона.

Днем ранее, 22 июня, украинские националисты обстреляли поселок Теткино и деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, пострадали автомобили и склады сельскохозяйственного предприятия.