Важное 02 марта 2023, 11:20 Поселок Теткино в Курской области оказался под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие Губернатор Старовойт заявил об обстреле поселка Теткина ВСУ и пострадавших РИА «Новости»

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ВСУ открыли огонь по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем видеобращении, которое опубликовано в Telegram. По его словам, есть пострадавшие.

«В эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сказал он.

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Старовойт добавил, что военно-спасательные службы готовы оказать помощь. Он пообещал, что подробности случившегося сообщит позже.

ВСУ после начала российской спецоперации регулярно открывают огонь по Курской, Белгородской областям, поскольку те находятся на границе с Украиной. Губернатор Старовойт сообщал об обстреле Теткина 27 февраля. Данный поселок и село Попово-Лежачи в результате атаки оказались обесточены. Однако обошлось без пострадавших и повреждений.