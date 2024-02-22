Важное 22 февраля 2024, 10:49 ВСУ атаковали дроном автобус с пассажирами в Херсонской области Сальдо: ВСУ атаковали дроном автобус в Херсонской области, пострадали двое

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Украинские военные 21 февраля атаковали FPV-дроном автобус в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ранения получили мужчина и женщина.

«На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами», — написал он.

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Водитель сумел сманеврировать, поэтому взрыв произошел снаружи. Однако его и одну из пассажирок ранило осколками. Мужчине оказали помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

Сальдо рассказал, что всего за 21 февраля террористы киевского режима выпустили по городам, поселкам и селам Херсонской области 50 снарядов, а также беспилотники.

Ранее украинские войска запустили переделанную ракету C-200 по Ростовской области и дрон по Брянской. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские объекты. Информация о последствиях на земле после атаки не поступала.