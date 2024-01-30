Происшествия 30 января 2024, 00:05 Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Трубчевского района в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава области.

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По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Жуковского района. По словам Богомаза, также обошлось без пострадавших и разрушений.

В конце прошлой недели в результате атаки ВСУ в Унечском районре Брянской области получил повреждения жилой дом, на который упали осколки сбитого украинского дрона. В результате ЧП никто не пострадал.

Не обошлось без жертв в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на прошлой неделе украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, погибла мирная жительница.