30 января 2024, 00:05
Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Трубчевского района в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава области.
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По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник над территорией Жуковского района. По словам Богомаза, также обошлось без пострадавших и разрушений.
В конце прошлой недели в результате атаки ВСУ в Унечском районре Брянской области получил повреждения жилой дом, на который упали осколки сбитого украинского дрона. В результате ЧП никто не пострадал.
Не обошлось без жертв в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на прошлой неделе украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, погибла мирная жительница.
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