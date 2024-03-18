Происшествия 18 марта 2024, 19:41 Вспышка сальмонеллеза произошла на производстве косметики в Казани В Казани 40 сотрудников предприятия попали в больницу с сальмонеллезом РИА «Новости»

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В Казани 40 сотрудников компании «НэфисКосметикс» госпитализировали с сальмонеллезом. Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, случаи заражения выявили с 17 по 18 марта. У 17 человек обнаружили сальмонеллу, остальные анализы еще исследуют.

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Сотрудники Роспотребнадзора во время расследования возникновения вспышки заболевания выявили грубые нарушения санитарных требований на пищеблоке предприятия. Специалисты подготовили материалы для суда, чтобы приостановить работу столовой, помещения общепита опечатали.

Также ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

В Новосибирске около 28 местных жителей отравились роллами из доставки. Все заказывали еду в одной компании.