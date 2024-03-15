Эксклюзив 15 марта 2024, 15:04 Массовое отравление роллами произошло в Новосибирске Пострадавшая при отравлении суши в Новосибирске рассказала о своем состоянии Freepik

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В Новосибирске произошло массовое отравление роллами из доставки. Одна из пострадавших рассказала «360» о том, что случилось.

Девушка отметила, что ее состояние после тяжелого отравления сейчас стабилизировалось. Тем не менее, она пока еще находится в больнице: ей ставят антибиотики и капельницы. У нее до сих пор сохраняются головные боли, слабость и тошнота.

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Пострадавшая сообщила, что заказала онлайн сет роллов. До этого девушка ни разу не покупала никакую продукцию ресторана. Пострадавшая уточнила, что ее знакомые ели суши из другого филиала сети и им все нравилось, поэтому ничего не предвещало беды.

Из ее семьи отравилась только она, но в отделении, в котором она сейчас лежит, находится всего 27 человек.

«Все [заказывали суши] в одной компании. Был жидкий стул, озноб, высокая температура, тошнота, рвота, сильная слабость и головные боли», — сказала собеседница «360».

Девушка подчеркнула, что медики поставили ей диагноз — сальмонеллез. Симптомы ее заболевания проявились не сразу: она ела суши 8 марта, а плохо ей стало 10 марта.

Ранее сын Анфисы Чеховой также попал в больницу, отравившись суши.