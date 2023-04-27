Эксклюзив 27 апреля 2023, 00:56 «Вспыхивали как свечки». Глава городского округа рассказал подробности пожара в Свердловской области Глава городского округа Макаров: дома при пожаре в Сосьве вспыхивали как свечки

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Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал о масштабах пожара, охватившего населенный пункт. В беседе в «360» он сообщил, что огнем уничтожены 120 домов, два промышленных объекта — лесопилки и деревообработки.

Сгорели продуктовый магазин и колония, откуда своевременно вывезли 240 заключенных. В результате пожара погибли местные жители, количество пострадавших уточняется. Масштабности пожара сопутствовал сильный ветер, разносивший пламя по всему поселку.

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«Большой порыв ветра перекидывал огонь с дома на дом. У нас дома жилые двухэтажные, а во дворах сараи — им уже лет по 40-50. Они как свечки от ветра вспыхивали. Я никогда такого еще не видел — горели целые кварталы», — рассказал глава округа.

Без жилья остались порядка 600 человек, все они разместились у родственников. В поселке отрыт пункт временного размещения. По словам Макарова, в Сосьву выехала машина с гуманитарной помощью, но власти еще будут уточнять, кому что нужно в первую очередь.

Для окончательной ликвидации огня вызваны еще три вертолета МЧС.

«На сегодня заказаны вертолеты, три вертолета. Загорелись большие штабеля леса на въезде в поселок, просто так их потушить невозможно… Беда очень большая, даже трудно сравнить с чем-то», — пояснил глава округа.

Ранее сообщалось, что при пожаре в пгт Сосьва погибли два человека — мужчина и женщина. Они находились в сгоревшем доме на улице Ленина.