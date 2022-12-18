Важное 18 декабря 2022, 21:24 Всех пациентов загоревшейся после обстрела ВСУ больницы в Донецке эвакуировали Пушилин: при обстреле больницы в Донецке тяжело ранен 1 человек, всех эвакуировали РИА «Новости»

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Всех пациентов больницы имени Калинина во время пожара после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины эвакуировали. Медперсонал не пострадал, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

При обстреле Донецка снаряды ВСУ попали в крышу и окно шестого корпуса больницы имени Калинина.

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«Всех пациентов эвакуировали. Медперсонал не пострадал», — сказал врио главы ДНР.

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В результате атаки тяжело ранен один человек. Также есть пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, добавил Пушилин.

Вечером 18 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в шестом корпусе больницы. По его словам, в результате атаки выявлено множество раненых.

ВСУ обстреляли Киевский, Ворошиловский и Калининский районы города. Повреждено здание котельной, общежития № 2 ДонНТУ, выбило окна в шести многоквартирных домах и одном частном. От прилетов в административном здании повредило крышу и остекление, между трамвайными путями образовалась воронка.