Всех горняков вывели из шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Эвакуацию шахтеров из шахты «Алардинская», где произошло задымление, завершили в Кузбассе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании (РУК), которая владеет шахтой.

Всего в шахте находились 285 человек.

«При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2», — заявил представитель компании.

Он добавил, что военизированные горноспасательные части прибыли в шахту, они обследуют выработку.

Также проверку начала региональная прокуратура. По данным ведомств, никто не пострадал. В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщила о задымлении на шахте «Алардинская». По предварительным данным, там шел дым на участке с отработанной лавой.