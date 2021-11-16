Задымление произошло на шахте «Алардинская» в Кемеровской области

Эвакуация горняков началась на шахте «Алардинская» в Кемеровской области. Там возникло задымление. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу».

«Наблюдается дым на участке с отработанной лавой. Принято решение вывести шахтеров на поверхность», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что из шахты уже подняли более 100 горняков, эвакуируют еще 160 человек. РИА «Новости» передало, что на поверхность выводят 280 человек.

Источник ТАСС отметил, что на место происшествия также выехала Военизированная горноспасательная часть (ВГЧС). Он же уточнил, что под землей находились 285 работников. В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области заявили, что к месту подъехали шесть отделений спасателей.

Шахта «Алардинская» находится на юге Кемеровской области, рядом расположен город Калтан. Она принадлежит Распадской угольной компании. В ней добывают ценный коксующийся уголь. Одну часть продукции приобретает производство «Евраза» и другие российские заводы, другая идет на экспорт на Украину.