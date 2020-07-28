«Все завалено их трусами». Блогеры осыпали Сергиев Посад «дождем» из нижнего белья

В подмосковном городе Сергиев Посад местные жители стали свидетелями удивительного явления — «дождя» из нижнего белья. Тропинки и детские площадки оказались заполнены упаковками с трусами и лифчиками. Очевидцы рассказали «360», что виноваты во всем блогеры.

Предметы мужского и женского интимного гардероба свалились на жителей Сергиева Посада из корзины большого воздушного шара.

«Мы начали узнавать. Оказывается, это какие-то люди снимали какой-то ролик или еще что-то, и у них на воздушном шаре произошло ЧП — все оторвалось и вывалилось на нас!» — рассказала «360» местная жительница Ольга.

Она также рассказала, что с блогерами удалось связаться. Однако в разговоре с жителями инфлюенсеры только успокаивают разгневанных людей.

«Все завалено их трусами, а кто это будет убирать — непонятно, могли же и убить кого-то», — отметила очевидица. Она также рассказала, что падающие трусы и лифчики разбили машину.

Еще одна очевидица рассказала «360», что увидела пачки с бельем во время прогулки с детьми.

«Вышли с детьми на улицу и увидели такую картинку. Много белья, причем с этикетками, новое», — описала случившееся Анастасия. При этом сама девушка не видела воздушный шар, с которого падало белье. Но те, кто вышел на улицу раньше, заметили его.

«И оттуда это белье летело повсюду», — поделилась девушка. Она была очень удивлена увиденному. Кое-что из «небесных даров» женщина взяла себе и своим подругам.

«Тяжелыми были, наверное, кожаные бюстгальтеры», — сказала очевидица.

Ранее в Москве три девушки разделись до нижнего белья на Красной площади. Оказалось, что блогерши захотели позагорать в центре столицы, однако их задержала полиция.