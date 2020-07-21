Три девушки разделись до купальников на Красной площади

Как сообщила одна из-задержанных по имени Алена Никонова, они решили похулиганить в честь девичника перед свадьбой их подруги.

«Мы дали друг другу задание на слабо в честь этого события. Мы сняли верхнюю одежду и просто побежали», — приводит телеканал текст сообщения Никоновой.

Девушка добавила, что за ними погнались полицейские, поймали и посадили в «бобик». За этот поступок девушек арестовали на 15 суток. Когда произошел этот случай не уточняется.