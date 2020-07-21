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    21 июля 2020, 13:58

    Три девушки разделись до купальников на Красной площади

    Андрей Иванов

    Три молодые девушки разделись до купальников, чтобы позагорать на Красной площади. Полицейские задержали любительниц солнечных ванн у стен Кремля. Девушки оказались блогерами, сообщил телеканал РЕН ТВ. Случай получил огласку 21 июля.

    Как сообщила одна из-задержанных по имени Алена Никонова, они решили похулиганить в честь девичника перед свадьбой их подруги.

    «Мы дали друг другу задание на слабо в честь этого события. Мы сняли верхнюю одежду и просто побежали», — приводит телеканал текст сообщения Никоновой.

    Девушка добавила, что за ними погнались полицейские, поймали и посадили в «бобик». За этот поступок девушек арестовали на 15 суток. Когда произошел этот случай не уточняется.

    Новости SMI.FM