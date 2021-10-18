МВД сообщило об отсутствии пострадавших при стрельбе в школе под Пермью

При стрельбе в Пермском крае, где мальчик открыл огонь в школе, никто не пострадал. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости».

Сообщение о стрельбе поступило в отдел полиции около 08:00 по местному времени (06:00 по московскому). Как выяснилось, ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.

От действий подростка никто не пострадал. Полицейские устанавливают мотивы школьника. Также правоохранители выясняют, откуда у него появилось оружие. Мальчик задержан.

Предположительно, мальчик стрелял из охотничьего ружья «Сайга», которое взял у отца.

Несмотря на официальные данные об отсутствии пострадавших, источник «Интерфакса» сообщил, что один из школьников после стрельбы обратился в фельдшерский пункт за помощью. Мальчик получил порез ноги стеклом. По сообщению Telegram-канала Baza, осколок прилетел, когда мальчик поднимался по лестнице.

Среди основных мотивов шестиклассника, пронесшего оружие, рассматривается его травля.