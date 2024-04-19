Эксклюзив 19 апреля 2024, 20:12 «Все дотла». Горящий балкон в многоэтажке на Борисовских Прудах сняли на видео Источник «360»: двоих человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Москве

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул на балконе одной из квартир 17-этажного дома на Борисовских Прудах в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на 14-м этаже. Из здания пришлось эвакуировать минимум двух человек. Обошлось без пострадавших.

Реклама

Однако у пожарных возникли сложности: они не могли поставить автоматическую лестницу и добраться до очага возгорания из-за плотно припаркованных машин. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

«Там все дотла», — прокомментировал автор ролика.

Предварительно, вспыхнули вещи, огонь охватил площадь в три квадратных метра, но причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в московском спорткомплексе на Пятницком шоссе. Вспыхнул утеплитель. Людей из здания оперативно эвакуировали.