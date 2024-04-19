Эксклюзив 19 апреля 2024, 19:23 Возгорание произошло в спорткомплексе на Пятницком шоссе в Москве Источник «360»: небольшой пожар произошел в спорткомплексе в Москве Pxhere

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Крупный спортивный комплекс загорелся вечером 19 апреля на Пятницком шоссе в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Возгорание произошло на третьем этаже здания. По предварительным данным, вспыхнул утеплитель.

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Людей из комплекса эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника, пожар уже локализовали. Причины возгорания уточняются.

Ранее в Москве загорелась больница имени Ерамишанцева. На ликвидацию возгорания выехали более 20 расчетов. Из здания эвакуировали больных и медперсонал.