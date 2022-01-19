Все детские сады эвакуировали в Красноярске по неизвестной причине

Все детские сады в Красноярске эвакуировали по неизвестной причине. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении образования города.

«Проводится эвакуация во всех детских садах города», — сказал представитель администрации, но причину эвакуации не назвал.

Ранее в управлении образования Красноярска заявляли, что 13 января в школы начали поступать сообщения о «минировании». В связи с этим из образовательных учреждений эвакуировали больше 86 тысяч учащихся, 6,5 тысяч сотрудников школ. Эвакуация прошла еще в нескольких зданиях 17 января.

В краевом подразделении МВД сообщали, что 18 января эвакуировали находящихся в 122 школах, которые расположены в 135 корпусах.

Новая волна сообщений о минировании началась по всей России в 2019 году. Она затронула суды, образовательные учреждения, торговые центры, станции метро, лечебницы и другие здания с большим скоплением людей внутри.