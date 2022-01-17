Серийного лжеминера задержали в Свердловской области

Злоумышленника, который в период с января по сентябрь 2021 года отправлял сообщения о якобы заложенных бомбах, задержали в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи выяснили, что подобные сообщения рассылал 15-летний житель Камышлова. Мальчик является учеником местного лицея. Его поимкой занимались сотрудники спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями.

«Массовая рассылка ложных сообщений о минировании коснулась многих школ, детсадов, колледжей, супермаркетов, администрации и судебных органов Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и прочих городов», — рассказали в ведомстве.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений». Теперь ему грозит до восьми лет заключения.