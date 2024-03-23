Происшествия 23 марта 2024, 19:03 «Все делаем вручную». Начальник Центроспаса — о разборе завалов в здании Crocus City Hall Спасатель Туманов заявил, что бригады разбирают завалы в Crocus City Hall руками

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Спасатели продолжают разбирать завалы после теракта в здании Crocus City Hall в Красногорске. Работы приходится проводить вручную. Об этом журналистам рассказал начальник поисково-спасательного подразделения отряда Центроспас по Москве Андрей Туманов.

Он отметил, что бригады спасателей продолжают вести аварийные работы, направленные на разбор завалов. Обстановку, которая сейчас наблюдается в здании Crocus City Hall, он назвал тяжелой.

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«Завал сложный, он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла, резать приходится практически все вручную», — пояснил Туманов.

По его словам, применить тяжелую спецтехнику бригады спасателей сейчас не могут, а стрелы кранов не хватает для того, чтобы завести крюки и поднять металл.

«Разбор проводим полностью вручную и будем проводить до полного завершения», — добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который, по последним данным, унес жизни 133 человек.