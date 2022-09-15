Врио главы управления здравоохранением Тамбовской области заподозрили в превышении полномочий | 360°

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Врио главы управления здравоохранением Тамбовской области заподозрили в превышении полномочий

МВД: главу управления здравоохранением Тамбовской области Лапочкину задержали

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В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали временно исполняющую обязанности главы управления здравоохранением региона Марионеллу Лапочкину. Об этом сообщила пресс-служба главка областного МВД.

Женщину заподозрили в превышении должностных полномочий. В отношении нее возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Следователи полагают, что Лапочкина дала незаконное указание скрыть в документах факт алкогольного опьянения виновника смертельного ДТП, в котором погиб человек.

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Источник ТАСС в правоохранительным органах уточнил, что Лапочкину взяли под стражу по делу, возбужденному в 2019 году. В здании управления здравоохранением прошли обыски.

Глава региона Максим Егоров в курсе ситуации, о ней его заранее предупредили сотрудники управления противодействия коррупции и экономической безопасности МВД России.

Ране сообщалось, что восемь лет колонии за взятку получил бывший начальник отдела таможни Санкт-Петербурга Олег Гусев, написал RT.

МВД РФ

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