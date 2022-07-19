Экс-начальника отдела таможни Петербурга осудили за взятку

Бывшего начальника отдела Петербургской таможни Олега Гусева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Такой срок ему дали за получение 20 миллионов рублей в качестве взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

«Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни СЗТУ ФТС России Олега Гусева», — заявили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, в 2018 году Гусев занимался таможенным контролем в отношении ООО «Таллер». Гендиректор фирмы решил избежать административной ответственности, передав взятку через посредников. Гусев согласился на получение денег и озвучил сумму вместе с замначальника Северо-Западного таможенного управления Максимом Мамчуром.

«После передачи денежных средств Мамчуру проверочные мероприятия таможенного контроля в отношении ООО „Таллер“ не проводились. Однако впоследствии генеральный директор ООО „Таллер“ и посредники обратились в правоохранительные органы», — отметили в прокуратуре.

Сейчас Мамчур находится в международном розыске, а Гусев получил восемь лет лишения свободы. Также экс-начальнику отдела придется выплатить штраф на 40 миллионов рублей. Занимать должности на госслужбе Гусеву запретили в течение 10 лет.